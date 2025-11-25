Губительно для глаз: какой свет опасен для зрения

Некоторые виды освещения приводят к головным болям, усталости и рассеянному вниманию.

Какое освещение опасно для зрения

Офтальмолог Горбачева: неяркое освещение ведет к потере зрения

Мягкий «уютный» свет усиливает нагрузку на глаза и ведет к потери зрения. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказала врач-офтальмолог Кристина Горбачева.

«Главная проблема не в оттенке лампы, а в недостаточной яркости. В полутемной комнате зрачок расширяется, через периферию оптических сред проходит больше рассеивающихся лучей. Картинка на сетчатке теряет четкость, падает контраст, мелкий шрифт становится менее различимым», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, человек начинает щурится, усиливается перенапряжение аккомодации (способность глаза четко фокусироваться на предметах на разном расстоянии — Прим. Ред.), повышается риск вечерних головных болей, а также становится сложно сфокусироваться на объекте или задаче.

Людям старше 40 лет стоит внимательно отнестись к освещению в доме, особенно, если человек страдает близорукостью, астигматизмом, мигренями или находится за компьютером продолжительное время.

Кроме того, тусклое освещение создает существенный дискомфорт людям старше 60 лет. Это связано с естественными изменениями в хрусталике, у которого снижается прозрачность.

Как отметила врач Горбачева, длительное нахождение под некоторыми светодиодными лампами зачастую приводит к головным болям, усталости и рассеянному вниманию. Это связано с пульсацией света, которую нервная система воспринимает как раздражитель.

Декоративные ленты и гирлянды подходят только для настроения, поскольку создают резкие тени и блики на страницах, из-за чего глаза быстро устают, а текст кажется «мыльным».

Для дома следует выбирать лампы и экраны с высокой частотой мерцания и которые не дают резких перепадов яркости. Также важно, чтобы освещение не искажало цвета.

