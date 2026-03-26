Бьет по сердцу и мозгу: врач сравнила вред одиночества с пачкой сигарет

Психотерапевт Крашкина: одиночество повышает уровень кортизола

Длительное ощущение изоляции способно спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Об этом предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина в разговоре с изданием РИАМО.

По ее словам, устойчивое чувство одиночества оказывает комплексное негативное воздействие на организм и психическое состояние человека.

«Исследования подтверждают: хроническое одиночество повышает уровень кортизола, провоцирует системное вялотекущее воспаление и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила психотерапевт.

Специалист подчеркнула, что последствия социальной изоляции могут быть сопоставимы по вреду с регулярным курением большого количества сигарет или тяжелыми формами ожирения.

Психотерапевт также указала, что у людей, длительное время находящихся в состоянии одиночества, наблюдается ослабление иммунной защиты. В результате возрастает вероятность заражения вирусными инфекциями, ухудшаются когнитивные способности и повышается риск раннего развития деменции.

«Одиночество активирует те же нейронные пути в мозге, что и физическая боль, делая страдание реальным. Нарушается сон, замедляется регенерация тканей», — рассказала врач.

По словам Крашкиной, подобное состояние может оказывать разрушительное влияние на различные системы организма. Оно связано не только с ухудшением сна и снижением защитных функций, но и с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых патологий, нарушениями памяти и концентрации.

Эксперт подчеркнула, что игнорировать длительное чувство одиночества нельзя, поскольку его последствия могут отражаться как на психологическом благополучии, так и на общем состоянии здоровья человека.

