Уменьшение привычного рациона питания на 20% способно продлить жизнь

Профессор Университета Сальвадора и медик Себастьян Ла Роса назвал необычный способ увеличить продолжительность жизни. Его слова приводит издание Men’s Health.

По словам эксперта, речь идет не о простом увеличении количества прожитых лет, а о сохранении хорошего состояния организма без тяжелых ограничений и болезней.

Специалист считает, что добиться такого эффекта можно, если уменьшить объем ежедневного рациона примерно на 20–40% от привычного уровня. При этом он подчеркнул, что важно не допускать дефицита необходимых веществ и сохранять сбалансированность питания.

По мнению врача, умеренное сокращение калорийности способно запустить процессы обновления на клеточном уровне и положительно сказаться на общем состоянии здоровья.

В числе других факторов, способствующих долголетию, врач назвал регулярные физические нагрузки, умение справляться со стрессом и достаточное количество отдыха.

Ранее житель Британии Джон Кэллоу отпраздновал 105-летие и поделился своим рецептом долголетия. Мужчина появился на свет в 1920 году. В молодости он трудился на прядильном производстве, а позднее освоил профессию инженера.

До 2024 года пенсионер продолжал жить самостоятельно в собственном доме, однако потом все же решил перебраться в дом престарелых. Когда его спрашивают о секрете такой продолжительной жизни, британец отвечает с улыбкой: главное — просто продолжать дышать.

