Приятное с полезным: как поцелуи влияют на здоровье зубов

Поцелуи могут быть полезны для профилактики кариеса благодаря компонентам выделяемой в процессе слюны. Об этом рассказала Газете.ру стоматолог-терапевт Екатерина Денисова.
Так, например, в состав слюны входят белки, в том числе муцины и ферменты, которые формируют защитную пленку на поверхности эмали и необходимы для контроля процессов, вызывающих образование зубного налета — одной из ключевых причин развития кариеса.
Немаловажны вещества с антибактериальными свойствами: лактоферрин связывает железо, необходимое бактериям, тем самым снижая их рост, а лактопероксидаза и гипопептидаза создают бактерицидные радикалы.
«Дефенсины и катлипсины, а также иммуноглобулины А (IgA) отвечают за пассивный иммунитет, то есть работают на то, чтобы предотвратить заболевания — препятствуют действию бактерий и вирусов на поверхностях зубов и слизистой в полости рта», — добавила эксперт.
По словам врача, слюна также нейтрализует кислоты, которые формируется в процессе жизнедеятельности, и ее активная выработка помогает смывать бактерии с поверхности эмали. Это делает поцелуи полезными для здоровья.
Денисова отметила, что в эквадорском Университете Сантьяго провели исследование о возможности передачи защитных веществ во время поцелуя. Результаты показали, что обмен слюной снижает уровень кислотности у обоих партнеров.
«Эквадорские коллеги считают, что 40 секунд на 1 поцелуй — это оптимальное время для того, чтобы защитить зубы от кариеса», — добавила доктор Денисова.
Кроме того, люди, которые больше хотят поцелуев, чаще чистят зубы и используют ополаскиватели для свежести дыхания. Это, в свою очередь, делает контакт не только приятнее, но и повышает качество гигиены, снижая риски появления кариеса.
Однако стоматологи не рекомендуют целоваться, если у одного или двух партнеров есть грибковые, вирусные, бактериальные заболевания.
