Приятное с полезным: как поцелуи влияют на здоровье зубов

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 64 0

Эквадорский университет провел исследование о возможности передачи защитных веществ во время контакта.

Чем полезны поцелуи

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Денисова: поцелуи полезны для профилактики кариеса

Поцелуи могут быть полезны для профилактики кариеса благодаря компонентам выделяемой в процессе слюны. Об этом рассказала Газете.ру стоматолог-терапевт Екатерина Денисова.

Так, например, в состав слюны входят белки, в том числе муцины и ферменты, которые формируют защитную пленку на поверхности эмали и необходимы для контроля процессов, вызывающих образование зубного налета — одной из ключевых причин развития кариеса.

Немаловажны вещества с антибактериальными свойствами: лактоферрин связывает железо, необходимое бактериям, тем самым снижая их рост, а лактопероксидаза и гипопептидаза создают бактерицидные радикалы.

«Дефенсины и катлипсины, а также иммуноглобулины А (IgA) отвечают за пассивный иммунитет, то есть работают на то, чтобы предотвратить заболевания — препятствуют действию бактерий и вирусов на поверхностях зубов и слизистой в полости рта», — добавила эксперт.

По словам врача, слюна также нейтрализует кислоты, которые формируется в процессе жизнедеятельности, и ее активная выработка помогает смывать бактерии с поверхности эмали. Это делает поцелуи полезными для здоровья.

Денисова отметила, что в эквадорском Университете Сантьяго провели исследование о возможности передачи защитных веществ во время поцелуя. Результаты показали, что обмен слюной снижает уровень кислотности у обоих партнеров.

«Эквадорские коллеги считают, что 40 секунд на 1 поцелуй — это оптимальное время для того, чтобы защитить зубы от кариеса», — добавила доктор Денисова.

Кроме того, люди, которые больше хотят поцелуев, чаще чистят зубы и используют ополаскиватели для свежести дыхания. Это, в свою очередь, делает контакт не только приятнее, но и повышает качество гигиены, снижая риски появления кариеса.

Однако стоматологи не рекомендуют целоваться, если у одного или двух партнеров есть грибковые, вирусные, бактериальные заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году