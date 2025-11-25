Всего 200 рублей: в Тюмени пенсионерам продали банки с водорослями вместо икры

Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Они часами стояли в очередях, уверенные, что берут редкий деликатес.

Как отличить настоящую икру от поддельной

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

В Тюмени пенсионерам продали банки с водорослями вместо икры

В Тюмени сотни пенсионеров выстроились в огромную очередь в ДК «Железнодорожник», где им пообещали «настоящую лососевую икру» почти даром — всего по 200 рублей за банку или пять банок за тысячу. Как позже выяснилось, люди покупали вовсе не деликатес, а имитацию из водорослей, масла и влагоудерживающих добавок. Об этом пишет 72.ru.

Рекламировать ярмарку начали около недели назад — ролики крутили по ТВ и распространяли в соцсетях. Пенсионерам обещали невероятно дешевую лососевую икру и массу рыбы. Продавцы заявляли, что работают недолго, поэтому нужно «успеть».

Утром 19 ноября у входа уже стояла многометровая живая очередь — внутри фойе люди выстраивались змейкой, чтобы всем хватило места. В основном пришли пожилые женщины и мужчины, многие с тростями. Некоторые уверяли окружающих, что ранее уже покупали эту икру и она была «настоящей, просто замороженной». Другие убеждали, что цена такая низкая, потому что продажа идет «за наличку напрямую от поставщика».

К прилавку людей пропускали медленно — многие стояли по четыре часа. Кто-то покупал по 20–30 банок сразу: они объясняли, что часть оставят себе, а остальное «пойдут перепродавать знакомым». Периодически у прилавка вспыхивали конфликты — кто-то пытался пролезть без очереди, кого-то ругали за медленную покупку, некоторые пенсионерки грозились «проучить палкой» нарушителей.

Продавцы работали быстро: доставали банки из коробок и выдавали покупателям без каких-либо документов. Оплата принималась только наличными или переводом на номер телефона. Чеков никто не давал.

Когда у мужчин за прилавком спрашивали, настоящая ли икра, те утверждали, что продукт «лососевый», но одновременно признавали наличие консервантов и масла. На вопрос, почему в составе нет указания на конкретный вид рыбы, продавцы ссылались на «практику всех магазинов», хотя на крышке банки была выбита надпись «Кета».

Проверить информацию сразу было сложно: мобильная связь в здании работала плохо. Однако позже выяснилось, что указанного на банке производителя не существует, а по адресу значится частный сектор. ИП, под именем которого продавцы якобы работали, зарегистрировано в Челябинской области и торгует продуктами и текстилем.

Для сравнения: в ближайшем супермаркете маленькая банка настоящей красной икры стоит от 599 рублей — в несколько раз дороже. Сравнение состава показало, что на ярмарке пенсионерам продавали подделку — смесь икринок-заменителей без ядра, с резиновой текстурой и добавками, характерными для имитации.

В Роспотребнадзоре напомнили, что дешевая «красная икра» — один из главных признаков контрафакта, который может быть опасен для здоровья. Ведомство рекомендует проверять продукцию через сервис «Честный знак» и внимательно изучать упаковку, чтобы избежать риска отравления.

