Песни Добрынина стали новым эпизодом в деле издательства «Джем»

Один из эпизодов мошенничества с авторскими правами в деле издательства «Джем» затронул наследие композитора Вячеслава Добрынина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru со ссылкой на материалы дела.

Потерпевшей стороной признано «Первое музыкальное издательство» — именно этой компании принадлежат права на произведения мэтра.

Глава издательсва «Джем» Андрей Черкасов, по версии следствия, обманул Добрынина по уже знакомой схеме — с помощью липовых бумаг о праве собственности, аналогично тому, как ранее был обманут солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Продюсер Максим Фадеев не скрывал радости по поводу ареста главы «Джема», публично приветствуя действия правоохранителей.

Всего в деле о махинациях Черкасова фигурирует несколько обманутых правообладателей. Тем временем расследование продолжается — Фадеев заявил, что пытается через суд с певицей Линдой защитить авторские права на песни.

Ранее 5-tv.ru писал о причастности певицы Линды к делу издательства «Джем» и том, что она сохранила статус свидетеля, пока ее концертному директору готовят арест по делу о мошенничестве.

