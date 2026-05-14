«Следят внимательно»: обстановка в аэропорту во время визита Трампа в Китай

Жители КНР смотрят прямую трансляцию и фотографируют самолет президента США.

Во время визита президента США Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику в пекинском аэропорту царит оживленая атмосфера. Граждане наблюдают за прямой трансляцией на экранах в зонах ожидания и в салонах самолетов. Об обстановке на месте сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«За такими (как визит Трампа — Прим. ред.) новостями китайцы следят внимательно», — отметил журналист.

При посадке на борт пассажирам выдают две газеты — China Daily и Global Times. Первое издание ориентировано на западную аудиторию и публикует статьи на английском языке. У него на первой полосе — большое совместное фото Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Другое издание — на китайском, на его страницах подчеркнули ключевые экономические последствия от визита Трампа в КНР. Его публикация сопровождается фотографией танкера с контейнерами.

Особый интерес у китайцев вызывает самолет Трампа — они толпятся, чтобы сфотографировать лайнер президента хотя бы издалека.

Ранее Си провел встречу с Трампом в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

