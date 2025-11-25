Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Наша страна как никто заинтересована в мире, но на определенных условиях.

Валентина Матвиенко про Спецоперацию

Фото: © РИА Новости/ Совет Федерации РФ

Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ руками украинцев

Россия воюет не с самой Украиной, а с блоком НАТО, который участвует в конфликте «руками украинцев». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью изданию «МК».

Она добавила, что Россия, как никто другой, заинтересована в мире с этим соседним государством. Но подчеркнула, что мир этот должен быть на условии нашей безопасности и отсутствия угроз с территории Украины.

Председатель Совета Федераций напомнила о высказывании американского сенатора Линдси Грэма*, который назвал гибель русских солдат на поле боя лучшей инвестицией Вашингтона. Матвиенко уверена, что такой курс нам необходимо сломить.

Заметила она и то, что у России есть военное преимущество в виде вооруженных комплексов «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник». Она подчеркнула, что этим разработкам на сегодняшний день нет аналогов в мире. Они обеспечат безопасность РФ на долгие годы вперед.

Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько реальна война России с Европой в 2028 году.

* — внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

