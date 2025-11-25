Mirror: Грету Тунберг выдворили из Венеции из-за испорченной воды в Гранд-канале

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг на 48 часов выдворили из Венеции после того, как Гранд-канал был окрашен в зеленый цвет. Она участвовала в акции движения Extinction Rebellion, члены которого вылили в исторический водный путь краситель. Об этом сообщает Mirror.

По словам организаторов, краситель был безопасным и должен был символизировать масштабные последствия климатического коллапса. Протест стал реакцией на отказ Италии включить ограничения на использование ископаемого топлива в соглашение, достигнутое на климатическом саммите ООН в Бразилии.

Вместе с Тунберг власти оштрафовали и выдворили из города еще 35 активистов. Сама девушка получила штраф в размере 150 евро (около 14 тысяч рублей). Это уже не первая подобная акция: ранее ее депортировали из Израиля за участие в гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу.

Extinction Rebellion выбрало десять итальянских городов для одновременной кампании, приуроченной к завершению конференции ООН по климату в Белене. В Венеции участники движения сбросили краситель в Гранд-канал и вывесили на мосту Риальто баннер «Остановите экоцид». Активисты также провели флешмоб: люди в красной одежде и с закрытыми лицами медленно шли мимо туристов.

«Я еще больше удивлен, увидев Грету Тунберг среди авторов этого бесполезного протеста, которые явно стремятся не столько привлечь внимание к проблемам окружающей среды, сколько заявить о себе», — заявил губернатор Венеции Лука Дзайя, отметив, что активисты проявили неуважение к городу.

В тот же день активисты Extinction Rebellion окрасили воду в реках, каналах и фонтанах Милана, Генуи, Болоньи, Падуи, Палермо, Пармы, Триеста, Турина и Таранто. Представитель движения пояснила, что акция должна привлечь внимание к попыткам отдельных стран заблокировать «самые амбициозные предложения» на глобальном климатическом саммите. В Риме полиция предотвратила попытку залить краситель в озеро в Европейском квартале.

