Грету Тунберг выдворили из Венеции из-за испорченной воды в Гранд-канале

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 71 0

Ранее экоактивистку депортировали из Израиля.

За что Грету Тунберг выдворили из Венеции

Фото: www.globallookpress.com/Spada

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Грету Тунберг выдворили из Венеции из-за испорченной воды в Гранд-канале

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг на 48 часов выдворили из Венеции после того, как Гранд-канал был окрашен в зеленый цвет. Она участвовала в акции движения Extinction Rebellion, члены которого вылили в исторический водный путь краситель. Об этом сообщает Mirror.

По словам организаторов, краситель был безопасным и должен был символизировать масштабные последствия климатического коллапса. Протест стал реакцией на отказ Италии включить ограничения на использование ископаемого топлива в соглашение, достигнутое на климатическом саммите ООН в Бразилии.

Вместе с Тунберг власти оштрафовали и выдворили из города еще 35 активистов. Сама девушка получила штраф в размере 150 евро (около 14 тысяч рублей). Это уже не первая подобная акция: ранее ее депортировали из Израиля за участие в гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу.

Extinction Rebellion выбрало десять итальянских городов для одновременной кампании, приуроченной к завершению конференции ООН по климату в Белене. В Венеции участники движения сбросили краситель в Гранд-канал и вывесили на мосту Риальто баннер «Остановите экоцид». Активисты также провели флешмоб: люди в красной одежде и с закрытыми лицами медленно шли мимо туристов.

«Я еще больше удивлен, увидев Грету Тунберг среди авторов этого бесполезного протеста, которые явно стремятся не столько привлечь внимание к проблемам окружающей среды, сколько заявить о себе», — заявил губернатор Венеции Лука Дзайя, отметив, что активисты проявили неуважение к городу.

В тот же день активисты Extinction Rebellion окрасили воду в реках, каналах и фонтанах Милана, Генуи, Болоньи, Падуи, Палермо, Пармы, Триеста, Турина и Таранто. Представитель движения пояснила, что акция должна привлечь внимание к попыткам отдельных стран заблокировать «самые амбициозные предложения» на глобальном климатическом саммите. В Риме полиция предотвратила попытку залить краситель в озеро в Европейском квартале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая
23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео