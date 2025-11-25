В Минфине допустили возможное снижение ключевой ставки

Александра Якимчук
По прогнозам, экономика России в ближайшие годы должна стабильно развиваться.

Чего ждать от денежно-кредитной политики России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Силуанов: у ЦБ появились возможности для смягчения денежно-кредитной политики

У Центрального банка (ЦБ) появились возможности для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».

«У Центрального банка больше сейчас маневров становится для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики», — заметил Силуанов.

Он отметил, что принятая в России бюджетная политика на ближайшие три года поможет экономике развиваться. По словам министра, смягчение денежно-кредитной политики сделает кредиты более доступными и для бизнеса, и для граждан.

Он подчеркнул, что в Минфине принимают взвешенные решения и берут в расчет макроэкономическую ситуацию. Это ведомство работает совместно с ЦБ и с другими финансовыми властями. Они согласованно анализируют ключевые экономические показатели: уровень инфляции, объем прироста денежной массы и будущие бюджетные импульсы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Госдума приняла проект федерального бюджета на 2026−2028 годы. По прогнозам в РФ будет наблюдаться последовательный экономический рост, при этом умеренный дефицит будет сохраняться.

