«Это все — звенья одной цепи»: Безруков про иск из-за продажи масок с его лицом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 569 0

Артист столкнулся с неприятной проблемой.

Сергей Безруков про вой иск из-за продажи масок с его лицом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Безруков: использование моего лица в коммерческих целях недопустимо без согласия

Использование имени и изображения человека в коммерческих целях недопустимо без его согласия. Об этом заявил народный артист РФ и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в беседе с 5-tv.ru.

Безруков подал иск в отношении индивидуального предпринимателя, продающего маски с изображением лица актера. Как отметил артист, в подобной ситуации каждый имеет право на защиту персональных данных.

«Это сложная тема — защита изображения, имени, голоса людей, особенно — известных. И особенно в наши дни — с развитием технологий искусственного интеллекта. Все мы знакомы с темой дипфейков. <…> Это все — звенья одной цепи, одна проблема. И ее нужно решать», — сказал актер.

Об иске Сергея Безрукова стало известно 24 ноября. Актер просит предпринимателя прекратить продавать товары с его изображением в интернете и намерен взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Согласно документу, ответчиком указана ИП Соболевская К. О. Она продает карнавальные и тканевые маски с лицом Безрукова на маркетплейсах Wildberries и Ozon. На маркетплейсах можно найти порядка 5000 карточек товаров с масками, на которых изображены лица знаменитостей. Среди них можно встретить короля эстрады Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Николая Баскова и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, на что готова певица Анна Семенович ради защиты своего образа. Артистка намерена получить десять миллионов от продавца картонных кукол. На что она планирует их потратить, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео