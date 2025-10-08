Война с картонным двойником: на что готова Анна Семенович ради защиты своего образа

Анна Семенович хочет взыскать десять миллионов с продавца картонных кукол

Анна Семенович объявила войну всем тем, кто незаконно использует ее изображение. Какие коллажи с лицом певицы гуляют по сети? Как артистка намерена с ними бороться? Чем исполнительницу разозлил продавец картонных кукол, изображающих звезд? Что он сам ответил на ее претензии? И каким образом телеведущая планирует потратить взысканную с него компенсацию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Как-то крепится таким макаром, вот, значит, можно жить с этой прекрасной девушкой», — говорит певица.

Семенович позирует перед прессой с картонной копией самой себя. Артистка изображена в полный рост, в обтягивающем фигуру алом платье. Но, в отличие от куклы, звезда не улыбается. И на это у нее весомая причина. Свой картонный дубликат она недавно обнаружила на одном из известнейших маркетплейсов страны. Но не припомнит, чтобы давала продавцу разрешение использовать свой образ.

«Я почувствовала какую-то злость, хотя я вообще человек очень добрый, и какое-то разочарование. Просто это нужно пресекать. Тут дело не только в этой фотографии, тут дело в том, что очень часто образ артиста и публичного человека используют вне закона. Почему-то люди думают, что если человека показывают по телевизору, то они имеют право его образ использовать, как они хотят, хоть заклеить дачу фотографиями моими. Это не так», — подчеркивает Семенович.

Цена изделия на сайте — от полутора до пяти тысяч рублей. Певица в шоке, что кто-то без стеснения зарабатывает на ее лице. Звезду так возмутила эта ситуация, что она не поленилась купить ростовую куклу для наглядности.

«У нас есть защита прав человека, защита моего образа. Он зарегистрирован, и просто хочется это как-то прекращать, потому что от этого страдают все публичные люди», — отмечает Анна Семенович.

В интернете полно картонных кукол и других российских знаменитостей. Ростовые фигуры с изображением Ольги Бузовой, Сергея Лазарева и Стаса Михайлова продаются на всех маркетплейсах. Но некоторые предприниматели идут еще дальше.

К примеру, хозяин отдела нижнего белья в супермаркете города Егорьевска сделал лицом своих товаров Анфису Чехову. Причем на плакате ее голова была приставлена к чужому телу. В подобной ситуации оказывался и Сергей Зверев.

«Меня постоянно используют в рекламе. Говорят, что конкурс красоты, будет суперзвезда Сергей Зверев, а мы об этом даже конкурсе не знаем. Смотрю, я в афише, а мне никто не звонил, никто не спрашивал», — делится он.

Лицо другой телеведущей, Елены Летучей, незаконно использовали в рекламе сантехники. Причем ее фото якобы с личной рекомендацией наклеивали прямо на унитазы. А Ксении Собчак удалось взыскать через суд компенсацию с гостиницы в Перми, где она оказалась якобы постоянной клиенткой.

Да и Анне Семенович не впервой отстаивать свое изображение. Однажды ее лицо появилось на билборде в городе Невинномысске стараниями местного рекламного агентства. А недавно они с коллегой Стасом Костюшкиным нашли себя на сайте некой косметологической клиники.

«Понимаете, человек… На его имени, считайте, будут зарабатывать деньги. Она же тоже не просто так стала известной. Это же огромное вложение денег и времени. И вся жизнь считается на это», — говорит певица Согдиана.

Но больше всего Анну Семенович возмущают интернет-дельцы, которые не просто наживаются на знаменитостях, но и всячески порочат их честь. Звезда рассказала, что сеть буквально переполнена ее изображениями в неприглядном виде.

«Огромное количество в интернете каких-то обнаженных фотографий, где не мое тело, приклеивают голову. Это просто ужасно на самом деле, и с этим ничего невозможно сделать», — рассказывает певица.

«Установить виновника, то есть кто это сделал и кто это распространяет. Если вы его установили, то уже достаточно легко взыскать компенсацию, привлечь к ответственности», — уточняет адвокат Майя Шевцова.

В случае с картонной куклой певице легко удалось узнать недобросовестного продавца. На странице маркетплейса значились все его данные. Ко всему прочему, он торговал еще и фигурами Леонардо ди Каприо, Серкана Болата, Анны Асти и Егора Крида.

«Там просто огромное количество топовых артистов, которые даже не знают, что их образ вот так нагло используется. Если вы хотите зарабатывать на мне деньги, хорошо, заплатите мне тоже какие-то деньги, правильно? Я всю жизнь работаю, я трудяга, я с трех лет на льду, потом я 20 с лишним лет в шоу-бизнесе», — говорит Анна Семенович.

Представители компании-продавца не стали отпираться и честно признались: разрешения артистов на использование образов у них действительно нет.

«Данные изделия предназначены только для личного использования, то есть вы покупаете либо себе, либо в подарок другу, подруге или еще кому-то. Нет (в ответ на вопрос, договаривались ли они со звездами. — Прим. ред.)», — заявляет представитель продавца.

«Если там видно, что это конкретно этот человек, то есть можно идентифицировать, то здесь также 152-я статья Гражданского кодекса. Она защищает право человека на свое изображение», — объясняет адвокат.

Анна Семенович планирует не оставлять это дело без внимания. И уже готовит претензию к производителю фигур.

«Согласно данным маркетплейса, уже осуществлено несколько тысяч продаж. Сейчас мы подготовили претензию в его адрес и просим прекратить использование изображения Анны и, более того, просим взыскать штраф в размере десяти миллионов рублей», — делится Майя Шевцова.

Семенович уверена в своей победе. Певица утверждает, что деньги тут не главное. Важнее принцип. Хотя она уже придумала, на что потратит десять миллионов.

«Сейчас мы закончим этот процесс, и, может быть, я сделаю серию ростовых кукол имени себя. Как раз те деньги, которые мы отсудим, мы их пустим в развитие этого бизнеса», — говорит Семенович.

А вот отследить и наказать создателей неприглядных фотоколлажей в сети — задача потруднее. Но певица уверяет, что рано или поздно доберется и до них.