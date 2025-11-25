Лавров: у стран «большой семерки» ярко проявляется лицемерие

Страны G7 доживают свое из-за лицемерия и отсутствия умения договариваться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог», опубликованном на сайте МИД РФ.

Он отметил, что недавно страны «большой семерки» приняли документ, в котором выразили следующие принципы: свободного рынка, честной конкуренции и отсутствие злоупотребления своим положением.

Однако эти постулаты распространяются только на государства, входящие в G7, а когда дело касается других, эти принципы не соблюдаются.

«Если посмотреть, как западные страны обращаются с нормами и правилами свободного рынка, нормами глобализации, которые они всем предлагали в качестве оптимального проявления взаимозависимости в экономике. Когда им нужно наказать кого-то, будь то Россию, Иран, Венесуэлу, — лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность. К сожалению, это все сейчас ярко проявляется в действиях наших западных коллег», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что участницы БРИКС не будут рады видеть в своих рядах страны вроде Франции. И все из-за тех позиций, которые она придерживается в экономике и политике.

«Нет, мне кажется, место этой страны в НАТО и Евросоюзе, что сейчас уже мало отличается одно от другого. Конечно, еще в „семерке“, которая доживает», — добавил дипломат.

