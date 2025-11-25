«Ярко проявляются»: Лавров подчеркнул лицемерие стран-участниц «большой семерки»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Государствам вроде Франции не будут рады в БРИКС.

Лавров о странах «большой семерки»

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: у стран «большой семерки» ярко проявляется лицемерие

Страны G7 доживают свое из-за лицемерия и отсутствия умения договариваться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог», опубликованном на сайте МИД РФ.

Он отметил, что недавно страны «большой семерки» приняли документ, в котором выразили следующие принципы: свободного рынка, честной конкуренции и отсутствие злоупотребления своим положением.

Однако эти постулаты распространяются только на государства, входящие в G7, а когда дело касается других, эти принципы не соблюдаются.

«Если посмотреть, как западные страны обращаются с нормами и правилами свободного рынка, нормами глобализации, которые они всем предлагали в качестве оптимального проявления взаимозависимости в экономике. Когда им нужно наказать кого-то, будь то Россию, Иран, Венесуэлу, — лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность. К сожалению, это все сейчас ярко проявляется в действиях наших западных коллег», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что участницы БРИКС не будут рады видеть в своих рядах страны вроде Франции. И все из-за тех позиций, которые она придерживается в экономике и политике.

«Нет, мне кажется, место этой страны в НАТО и Евросоюзе, что сейчас уже мало отличается одно от другого. Конечно, еще в „семерке“, которая доживает», — добавил дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и Европа находятся в состоянии стратегической конфронтации, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео