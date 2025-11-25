«Новый уровень»: Макрон о стратегической конфронтации Европы и России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 52 0

Один из аспектов, которые вызывают опасения в ЕС, — это баллистические ракеты ВС РФ.

Почему у России и ЕС плохие отношения

Фото: Reuters/Yves Herman

Макрон: Россия и Европа находятся в состоянии стратегической конфронтации

Европа с Россией находятся в состоянии стратегической конфронтации. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радио RTL.

«В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами», — отметил французский лидер.

По его мнению, РФ является главной угрозой безопасности Европы. Макрон уверен, что если ЕС перестанет оказывать поддержку Украине, то покажет свою слабость и уязвимость перед силой, которая может нести опасность.

Настораживает французского президента и то, что территория ЕС находится в зоне поражения баллистических ракет, стоящих на вооружении России.

Он также заявил, что изначальный план, предложенный США для завершения конфликта на Украине, учитывал только интересы РФ. В то время как Европа хочет не капитуляции Киева. Поэтому пункты, указанные в данном документе, требуют доработки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием России.

