В Госдуме предложили списывать долги по кредитам для женщин в декрете

Инициатива распространяется как на многодетные семьи, так и на тех, кто воспитывает одного ребенка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В России разрабатывается инициатива по списанию кредитов для женщин в декрете. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на расширенном заседании в Госдуме.
По его словам, законопроект уже внесен на рассмотрение. Документ предусматривает списание долгов и введение моратория на начисление неустойки. Речь про пени и штрафы. Законопроект касается просроченных кредитов, которые оформлены на женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Леонид Слуцкий отметил: молодые матери не должны оказываться в долговой яме из-за штрафов финансовых организаций. Данная инициатива распространяется не только на многодетные семьи, но и на тех, кто воспитывает одного малыша. Если супруги не могут платить по кредиту, уточнил лидер ЛДПР, то банк не должен начислять пени.
Ране 5-tv.ru писал о том, что в Госдуму внесут законопроект о борьбе «бабушкиной» схемой с квартирами. Основная цель этой инициативы — предотвратить аферы при продаже жилья.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
93%
Нашли ошибку?