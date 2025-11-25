В Госдуме предложили списывать долги по кредитам для женщин в декрете

В России разрабатывается инициатива по списанию кредитов для женщин в декрете. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на расширенном заседании в Госдуме.

По его словам, законопроект уже внесен на рассмотрение. Документ предусматривает списание долгов и введение моратория на начисление неустойки. Речь про пени и штрафы. Законопроект касается просроченных кредитов, которые оформлены на женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Леонид Слуцкий отметил: молодые матери не должны оказываться в долговой яме из-за штрафов финансовых организаций. Данная инициатива распространяется не только на многодетные семьи, но и на тех, кто воспитывает одного малыша. Если супруги не могут платить по кредиту, уточнил лидер ЛДПР, то банк не должен начислять пени.

Ране 5-tv.ru писал о том, что в Госдуму внесут законопроект о борьбе «бабушкиной» схемой с квартирами. Основная цель этой инициативы — предотвратить аферы при продаже жилья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX