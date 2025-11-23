В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 92 0

Все чаще россияне становятся жертвами мошенников: пожилые люди под давлением продают жилье, а потом оспаривают сделку через суд.

В Госдуме ищут методы борьбы с «бабушкиной» схемой с жильем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Госдуму внесут законопроект о борьбе с бабушкиной схемой с квартирами

В РФ разрабатывается законодательная инициатива, целью которой является борьба с аферами при продаже квартир на вторичном рынке — так называемыми «бабушкиными» мошенническими схемами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Справедливая Россия» (СР), законопроект будет внесен в Госдуму на следующей неделе.

Заявление от представителей СР прозвучало в ответ на предложение замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не возвращать продавцам квартиры, пока они не вернут деньги покупателю. У фракции есть свое видение решения данной проблемы, которое будет изложено в законопроекте.

«Бабушкина» схема заключается в следующем: пожилые люди продают недвижимость, а потом оспаривают сделки через суд. Указывают, что во время заключения договора находились под давлением и требуют возврата жилья без компенсации покупателям. Бутовецкий подчеркивал, что право собственности может быть возвращено только после возврата средств, и это соответствует нормам Гражданского кодекса — исполняться должны обязательства обеих сторон.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, один из авторов инициативы СР, посоветовал добиваться безопасности сделки с помощью «периода охлаждения» — растягивания на период от пяти до 14 рабочих дней или больше. В этом случае продавец не сможет утверждать, что в течение такого долгого времени был в состоянии измененного сознания. И это может защитить добросовестного покупателя.

Как ранее писал 5-tv.ru, в подобную схему была вовлечена народная артистка РФ Лариса Долина. Ей удалось оспорить сделку, мошенники предстали перед судом. Юрист Екатерина Гордон при этом не считает, что справедливость восстановлена в полной мере, а историю Долиной она назвала плохим прецедентом.

