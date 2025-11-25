Одним из самых воинственных покровителей Киева остается президент Франции Эммануэль Макрон. Сегодня французский лидер заявил о желании разместить натовских солдат на Украине сразу после подписания мирного соглашения. Об этом он сказал перед началом заседания так называемой «коалиции желающих». А по сути — западных сторонников войны.

О том, чего на самом деле хотят спонсоры главы киевского режима Владимира Зеленского, расскажет наш корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Ритуальные танцы в честь завершения хотя бы этого европейского саммита в Анголе — как по заказу на злобу дня. Можно ли представить с этими бубнами Урсулу фон Дер Ляйен? Легко, только пляски у европейцев на костях и крови.

Страсбург, на повестке Европарламента — совместный оборонзаказ на сотни миллиардов и движение исключительно по военным рельсам. В Варшаве министры обороны Польши и Франции обсуждают оружие и координацию военной помощи Киеву К вечеру готовится онлайн-сбор «коалиции желающих». И слишком многим уже внутри самой Европы так и и хочется вклинится в их разговор. Алло, желающих чего именно?

«Фон дер Ляйен и ее сторонники хотят отправить деньги европейских граждан в страну, где они окажутся в карманах военной мафии. Это уже общеизвестно и неприемлемо. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были смыты в украинские золотые унитазы», — заявил депутат Европарламента от фракции «Патриоты за Европу» Андраш Дюрк.

В интересах Европы — точно мирные планы? Или они в действительности никак не пересекаются с их собственными, военными. Но хотя бы они начали признавать, наконец, свою вассальную сущность.

«Мы настолько зависим от США: и в поддержке украинского сопротивления, и в собственной безопасности, что живем под постоянным шантажом Дональда Трампа. Мы целуем ему руку, терпим его оскорбления, глупо улыбаемся в ответ на атаки, надеясь, что наше раболепие убедит его не принести Украину в жертву — и нас вместе с ней», — сказал депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксманн.

Главный европейский задира Эммануэль Макрон вслед за немцами уже с завтрашнего дня начнет обсуждение пока что добровольной военной службы для французов. А уже сегодня предельно цинично рисует двойную сплошную, через которую лично он вообще не собирается переступать.

«Единственная красная линия, и это уже три с половиной года как следует помнить, — это Россия», — считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Так отчего же «неприглашенная» Европа с таким боем пытается пролезть в переговорную? Уже и госсекретарь США Марко Рубио вынужден отбиваться от назойливой Каи Каллас.

«Самый проевропейски настроенный из команды Трампа отказывается проводить с ней двусторонние встречи и выслушивать все, что и так уже слышали за последние несколько дней», — пишет Politico.

Евродепутаты с крашенными челками дрожащим голосом выпаливают из себя последние антироссийские залпы

«Украина продолжит идти своим путем. Этот народ, эта нация проявили такую отвагу, которой нам в Европе еще предстоит научиться», — сказал депутат Европейского парламента от Германии Лукас Зипер.

Хотя даже в этом зале начинает возобладать здравомыслие.

«Цель России — предотвращение вступления Украины в НАТО и возвращение ее к статусу нейтралитета, как это было до 2014 года. Так было бы лучше всего для этой страны. И именно это мы должны поддерживать», — отметил депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ганс Нойхофф.

Так от чего же так встрепенулись европейцы? Конец войны — их собственный конец.

Неудивительно, что именно в эти дни все отчетливее начинает вырисовываться европейская коалиция на самом деле «не желающих» терять войну как инструмент собственной политики. Слишком страшным может оказаться мир — тот, что вокруг.

Канцлер самой многострадальной в этом плане страны, Германии, Фридрих Мерц, свое несогласие с мирным планом из Анголы отбарабанил. А сегодня уже другая повестка на встрече с немецкими работодателями в Гамбурге — конечно же, про кризис и безработицу.

Любой мирный план для них опасен ровно тем, что отключает слишком удобную политическую опцию: когда любые собственные провалы можно было объяснять «российской угрозой».

