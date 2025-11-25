В Италии трое мужчин изнасиловали невесту на глазах у жениха

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пара находилась в автомобиле перед нападением.

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Молодую итальянскую пару подвергли жестокому нападению в римском парке Тор Тре Тесте. Трое мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку на глазах у ее 24-летнего жениха. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция Рима подтвердила арест всех подозреваемых. Преступление произошло в восточной части города. Пара находилась в автомобиле перед нападением.

«Нападавшие разбили окно автомобиля, силой вытащили мужчину наружу и прижали к земле, после чего оттащили его невесту на некоторое расстояние», — описывают детали инцидента в полиции.

По свидетельству потерпевшего, он пытался сопротивляться, звал на помощь и угрожал злоумышленникам местью. После группового изнасилования все нападавшие скрылись с места преступления вместе с личными вещами пары.

Правоохранительные органы оперативно установили личности преступников — все они являются гражданами Марокко. Двое были задержаны через несколько дней после инцидента в Риме, третьего арестовали в Вероне.

Решающей уликой стали отпечатки пальцев, обнаруженные на разбитом автомобильном стекле.

«Расследование продолжается, поскольку есть версия о причастности до пяти человек к нападению», — отметили следователи.

