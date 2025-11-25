Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к Вечному огню в Бишкеке

Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к мемориалу на площади Победы в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония прошла в первый день государственного визита российского президента в Киргизию.

Мемориальный комплекс, где состоялось возложение, был построен в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Его архитектурной особенностью являются три полудуги, символизирующие традиционную киргизскую юрту, под которыми установлена скульптура женщины-матери, ожидающей возвращения с войны мужа и сыновей.

Ранее в этот день Владимира Путина с почестями встретили в аэропорту Манас, где у трапа самолета его лично приветствовал президент Киргизии.

Как сообщал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, после возложения венков лидеры двух стран проведут неформальную встречу в резиденции Ала-Арча, где обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Кремле показали подготовку Киргизии к прибытию Путина в рамках госвизита.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.