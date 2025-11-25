В Кремле показали подготовку Киргизии к прибытию Путина в рамках госвизита

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 85 0

Российский лидер прибудет в Бишкек 25 ноября.

Фото, видео: © РИА Новости/Акылбек Батырбеков; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киргизия готовится ко встрече президента России Владимира Путина в рамках его государственного визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем официальном Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видна красная дорожка в аэропорту и репетиция традиционного танца в народных костюмах.

«Принимающая сторона готовится встречать российского лидера», — сказано в публикации.

Владимир Путин прибудет в Киргизию во вторник, 25 ноября. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о планах главы государства в ходе официального визита в Бишкек.

По его словам, 26 ноября во Дворце Единства пройдут российско-киргизские переговоры. На встрече планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео