В Кремле показали подготовку Киргизии к прибытию Путина в рамках госвизита

Киргизия готовится ко встрече президента России Владимира Путина в рамках его государственного визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем официальном Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видна красная дорожка в аэропорту и репетиция традиционного танца в народных костюмах.

«Принимающая сторона готовится встречать российского лидера», — сказано в публикации.

Владимир Путин прибудет в Киргизию во вторник, 25 ноября. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о планах главы государства в ходе официального визита в Бишкек.

По его словам, 26 ноября во Дворце Единства пройдут российско-киргизские переговоры. На встрече планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

