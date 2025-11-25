В Кремле показали подготовку Киргизии к прибытию Путина в рамках госвизита

Российский лидер прибудет в Бишкек 25 ноября.
Фото, видео: © РИА Новости/Акылбек Батырбеков; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Киргизия готовится ко встрече президента России Владимира Путина в рамках его государственного визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем официальном Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видна красная дорожка в аэропорту и репетиция традиционного танца в народных костюмах.
«Принимающая сторона готовится встречать российского лидера», — сказано в публикации.
Владимир Путин прибудет в Киргизию во вторник, 25 ноября. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о планах главы государства в ходе официального визита в Бишкек.
По его словам, 26 ноября во Дворце Единства пройдут российско-киргизские переговоры. На встрече планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
93%
Нашли ошибку?