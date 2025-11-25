«Я монстр»: мужчина выкопал тело бывшей жены и надругался над ним

NYP: Мужчина выкопал тело бывшей жены и надругался над ним

В США мужчина признался, что убил свою бывшую жену, закопал ее тело в пустынной местности, а затем выкопал его, чтобы изнасиловать труп. Об этом сообщает New York Post.

Суд признал виновным 28-летнего жителя калифорнийского города Сими-Вэлли в убийстве 25-летней супруги после завершения процедуры развода.

По данным следствия, мужчина признался в преступлении вскоре после того, как тело женщины нашли в неглубокой могиле. Во время допроса он подробно описал, как прятался в темной квартире бывшей жены, выскочил из укрытия и несколько раз ударил ее ножом в грудь. Затем он завернул тело в одеяло, попытался стереть кровь и вывез останки в пустыню, где закопал их.

Позже мужчина вернулся ночью, выкопал тело и надругался над ним.

«Просто чтобы доказать, что я монстр, я ее изнасиловал. Если бы я не стал чудовищем, она бы умерла ни за что», — сказал он на допросе.

На судебном разбирательстве мужчина пытался оправдать свои действия, утверждая, что убийство было его «единственным способом сбежать», обвиняя жену в том, что она «мешала ему двигаться дальше». Он заявил, что страдал от психического расстройства, а женщина якобы изменяла ему.

«Мы мысленно поддерживаем семью Рэйчел, которая пережила невообразимую боль с того дня, как ее забрали у них. Хотя ничто не может вернуть то, что потеряли ее близкие, этот приговор гарантирует, что обвиняемый проведет остаток своей жизни в тюрьме, а общество будет навсегда защищено от него», — сказал представитель окружной прокуратуры.

Мужчинн предстоит выслушать окончательный приговор 12 января.

