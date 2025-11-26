Любопытство до добра не доведет: чем грозит подглядывание за соседями

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь: за подглядывание за соседями грозит уголовная ответственность

За слежку за соседями и детальные фотографии чужих квартир может грозить штраф. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Газета.ру. Он отметил, что целенаправленное наблюдение может повлечь уголовное преследование.

«Наблюдение за человеком, в том числе через окно, тоже рассматривается как способ собрать сведения, если оно целенаправленное и связано не с любопытным взглядом изредка, а с устойчивой линией поведения. В центре внимания суда оказывается не сам факт взгляда, а то, какие именно данные человек добывает и что потом с ними делает. В реальной практике по этой статье чаще всего фигурируют истории со скрытой съемкой», — пояснил Бондарь.

Он добавил, что использование бинокля, камеры с зумом или дрона усиливает доказательства целенаправленного наблюдения. За такие действия предусмотрены штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а в некоторых случаях — арест и лишение свободы до двух лет.

На практике приговоры чаще ограничиваются штрафом или условным сроком, однако сама судимость превращает «подглядывание» в серьезный эпизод, который может фигурировать в анкетах и личных делах. Более строгие меры применяются при нарушении частной жизни несовершеннолетних или при причинении тяжких последствий.

Эксперт также подчеркнул необходимость осторожности при публикации фотографий чужих окон в чатах. Снимки фасадов или окон без видимых людей и деталей интерьера, как правило, не ведут к уголовной ответственности. Иная ситуация возникает, когда через окно видны люди, их действия или интерьер, и эти изображения публикуются в общий чат с комментариями. В таких случаях правоохранительные органы могут рассматривать это как сбор и распространение сведений, а жильцы имеют право подать иск о защите частной жизни и потребовать компенсацию морального вреда.

