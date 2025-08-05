Чистое преступление: что может грозить жителям МКД за уборку квартиры вечером

Сегодня в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей стране.

Жители многоквартирных домов (МКД) в России могут получить административный штраф, если начнут убирать слишком громко и в неположенное время. Речь идет о шуме, который производит бытовая техника вроде пылесоса и стиральной машины. Об этом рассказал журналистам РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ», — объяснил он.

По словам Машарова, в планах законодателей запрет на шум с 23.00 до 07.00, введение дневного тихого часа с 13.00 до 15.00 и ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням. Нарушителей также будут ждать штрафы, если законопроект после рассмотрения будет принят.

А пока если у вас громко проходит ремонт, играет музыка или грохочет боевик по телевизору, подолгу лают собаки и мяукают кошки, да еще и машинка подпрыгивает, административная ответственность весьма вероятна. Это касается также разборок на повышенных тонах — ваш конфликт не должен мешать остальным.

Машаров напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных — продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, «громкое выяснение отношений». Он также отметил, что нарушение режима тишины влечет за собой ответственность по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

«Шумным соседям придется заплатить от 500 до одной тысячи рублей. Должностные лица заплатят от одной до двух тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от одной до двух тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток», — добавил Машаров.

Если ваш покой в МКД потревожат соседи, знайте, что имеете право обратиться в полицию и управляющую компанию. Кроме того, на них можно подать иск и возместить моральный ущерб. Машаров заключил, что упомянутые меры действуют почти в каждом субъекте РФ.

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