Особые требования: в Москве утвердили правила для роботов-доставщиков

В Петербурге же только недавно испытали первую в городе роботизированную доставку продуктов.

В Москве утвердили правила для роботов-доставщиков

В России появились правила для роботов-доставщиков. Пока только в Москве, поскольку такой вид сервиса был доступен лишь в столице. В городе сейчас около 200 роверов, за день они выполняют более полутора тысяч заказов.

Теперь все машины подключат к городским информационным системам, присвоят личные номера, будут прописаны разрешенных зоны движения и парковки. А главное, скорость — не более десяти километров в час. Не исключено, что подобный опыт скоро переймет и Петербург, где на улицах только запускают первых роботов. И в Северной столице к ним особые требования: работать в любую погоду, неважно, дождь, снег или туман.

