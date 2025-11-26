МВД и Минпросвещения РФ возьмут детей мигрантов под особый контроль

Эфирная новость

Внимание обратят на тех, кто был отчислен из учебных заведений или вообще не учится.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Дети мигрантов в России теперь будут под особым контролем. Между Минпросвещения и МВД налажен обмен данными о несовершеннолетних иностранцах, которые находятся в нашей стране.

Полиция предоставит образовательным учреждениям информацию о каждом, кого поставили на миграционный учет. Школы и колледжи передадут данные всех, кто поступил на учебу. В идеале оба списка должны совпасть, ведь кроме как учиться несовершеннолетнему в нашей стране делать ничего. Поэтому, тот, кто не поступил или был отчислен, окажется под особым контролем. Ведь такой подросток может оказаться, например, в околопреступной среде.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге вступил в силу запрет на работу мигрантов-курьеров.

Сейчас в городе на Неве около 14 тысяч курьеров. Из них мигрантов, которые работали по трудовому патенту, примерно три тысячи.

