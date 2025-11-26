Цена вопроса: что стоит за инициативой ограничить скидки на маркетплейсах

Впрочем, все это не идет ни в какое сравнение с претензиями, которые появились у крупнейших российских банков к отечественным маркетплейсам. А причина всему… скидки, которые площадки дают нам с вами за оплату их же картой. Банкиры разглядели недобросовестную конкуренцию, в ответ глава Wildberries Татьяна Ким даже выступила с открытым заявлением. В финансовом вопросе разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Конфликт не новый, и конфликт не исчерпан. Маркеплейсы и банки усилили накал борьбы. Спорят, справедливы ли скидки. Не вообще дисконт, а снижение цены, если покупатель платит через принадлежащую магазину финансовую организацию. Банкиры против, владельцы цифровых платформ жалуются на притеснения.

«Приведет это только к разгону инфляции, потому что избирательно, на правах сильного, одним участникам экономических отношений, то есть банкам, разрешены и собственные маркетплейсы, и программы лояльности, и даже пессимизация других средств оплаты, а у других маркетплейсов пытаются право на собственные банки отобрать», – заявила основательница Wildberries Татьяна Ким.

Она одна из первых заговорила о несправедливости. Основательница самого большого маркетплейса страны выступила с открытым письмом. В тексте, адресованном Центробанку, правительству и парламенту, говорится об угрозе малым предпринимателям и платформам в целом. Миллионы продавцов и десятки миллионов покупателей уже привыкли к тому, как все легко и просто.

Даже без особых экономических знаний понятно, что это сейчас самый популярный способ торговли: в пунктах выдачи товаров только и успевают сканировать, выдавать, сканировать, выдавать. За день через средний московский ПВЗ проходит от нескольких сотен до нескольких тысяч товаров. Огромное количество.

Этот способ торговли развивали годами, но пик пришелся на последние три-четыре года. Теперь без маркетплейсов большинство жителей страны не представляют свою жизнь. Удобно: заказал, когда есть время; сходил; не понравилось, вернул. Сеть захлестнули обзоры товаров, купленных удаленно. Но успешные интернет-площадки быстро начали развивать собственные банки. Если платишь через них, тебе положена небольшая, а иногда и большая скидка.

«Они тем самым привлекают денежные средства в оборот, развивают свою систему и зарабатывают на обороте денежных средств. Естественно, у них, если они учреждают свои банки, у них расходы на расчетное обслуживание меньше, чем у коммерческих банков», – объяснила кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова.

Люди привыкли, начали пользоваться, а значит, и экономить понемножку. Это не вызывало никаких нареканий, пока крупные банки не привели аргументы: привязывать скидки к способу оплаты через банки маркетплейсов — нечестно. Это ущемляет интересы остальных игроков финансового рынка. Но в споре о больших деньгах забывают про интересы конечного потребителя.

«Можно сказать, что скидки и уменьшение цены акции никак не ущемляют права потребителя, скорее наоборот. Можно утверждать, что если скидки или акции будут отменены, то в какой-то мере потребители будут ограничены в выборе товара, у них будет меньше покупательская способность», — добавил юрист Общества защиты прав потребителей Игорь Зверев.

Вот и маркетплейсы пугают: если правила игры поменяют, покупателям станет хуже.

«Запрет скидок навредит и десяткам миллионов россиян, потому что маркетплейсами сегодня пользуются более 85 миллионов жителей страны. 40 миллионов проживает в городах и селах с населением меньше 10 тысяч жителей», — отметила директор по бизнес-коммуникациям Ozon мария Заикина.

Но у банков своя правда: цена не должна зависеть от способа оплаты. Есть предложение даже внести поправки об этом в закон. Хотя и маркетплейсы и влиятельная сила, к которой не прислушаться нельзя, за противостоянием с волнением наблюдают покупатели. Некоторые уже спешат сделать покупки сейчас, пока не подорожало. Шансы на это серьезные.

