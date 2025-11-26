«Я очень жду»: турецкая актриса Ханде Эрчел о желании сняться в российском кино

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 2 157 0

Знаменитость прилетела в Москву 25 ноября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турецкая актриса Ханде Эрчел заявила, что хотела бы сняться в российском фильме

Турецкая актриса, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», Ханде Эрчел призналась, что ждет предложений сняться в российском фильме. Об этом знаменитость рассказала 5-tv.ru на пресс-джанкете по случаю премьеры мелодрамы «Два мира, одно желание».

«Да, я была здесь в начале года и очень рада приехать снова. Предложений (Снять в России. — Прим. Ред.) не поступало, но я очень жду», — поделилась знаменитость.

Ханде Эрчел прилетела в Москву 25 ноября. В аэропорту ее встречали фанаты, а также журналисты. Поклонники вручили ей цветы, а она раздала автографы, после чего даже нашла пару минут для фотографий.

Знаменитая актриса представит в Москве новый фильм «Два мира, одно желание». Главными героями станут успешная юрист (Ханде Эрчел) и знаменитый археолог (Метин Акдюльгер), которые встретились впервые в больнице в 1998 году. Но основные события фильма разворачиваются спустя 20 лет, когда они снова встречают друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ханде Эрчел честно ответила на вопрос о личной жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:54
РФ и США предварительно договорились о приезде Уиткоффа в Москву
9:48
В Петербурге на фестивале показали инклюзивный спектакль про Буратино
9:41
Целился в педагога: во Владивостоке школьник распылил газ из аэрозольного пистолета
9:22
«Получит эти земли»: Трамп назвал уступки России в мирном плане по Украине
9:10
«Поймали вкус денег»: почему наследники Майкла Джексона оказались на грани разорения
9:09
Российские туристы спасли десятки человек во время наводнения во Вьетнаме

Сейчас читают

«Я очень жду»: турецкая актриса Ханде Эрчел о желании сняться в российском кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео