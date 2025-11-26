«Я очень жду»: турецкая актриса Ханде Эрчел о желании сняться в российском кино

Турецкая актриса Ханде Эрчел заявила, что хотела бы сняться в российском фильме

Турецкая актриса, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», Ханде Эрчел призналась, что ждет предложений сняться в российском фильме. Об этом знаменитость рассказала 5-tv.ru на пресс-джанкете по случаю премьеры мелодрамы «Два мира, одно желание».

«Да, я была здесь в начале года и очень рада приехать снова. Предложений (Снять в России. — Прим. Ред.) не поступало, но я очень жду», — поделилась знаменитость.

Ханде Эрчел прилетела в Москву 25 ноября. В аэропорту ее встречали фанаты, а также журналисты. Поклонники вручили ей цветы, а она раздала автографы, после чего даже нашла пару минут для фотографий.

Знаменитая актриса представит в Москве новый фильм «Два мира, одно желание». Главными героями станут успешная юрист (Ханде Эрчел) и знаменитый археолог (Метин Акдюльгер), которые встретились впервые в больнице в 1998 году. Но основные события фильма разворачиваются спустя 20 лет, когда они снова встречают друг друга.

