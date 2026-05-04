Литва ввела запрет на въезд машин из РФ и Белоруссии с топливом более 200 литров

Нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация горючего.

Топливный кризис в Европе выходит на новый уровень. Литва с 3 мая запретила въезд транспортным средствам из России и Белоруссии, если в баках больше 200 литров топлива. Нарушителям грозят штрафы и конфискация «лишнего» горючего. Власти объясняют меры просто — такое топливо массово сливают и перепродают, а бюджет теряет миллионы евро ежемесячно. Сами же жители Литвы и Польши из-за роста цен начали ездить за бензином в приграничные районы Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области.

Согласно принятым поправкам, территория для проведения маневров у города Таураге увеличится до 2334 гектаров. В пояснительных материалах уточняется, что дополнительное пространство планируется использовать для отработки тактических задач и перемещений боевой техники сухопутных подразделений. В парламенте также отметили, что расширение позволит более равномерно распределить нагрузку от учений по всей территории страны.

