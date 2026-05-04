В ВОЗ дали рекомендации по защите от клещей

Мурад Устаров

Работающим на открытом воздухе следует обратиться к врачу по поводу вакцинации.

Что поможет от клещей

ВОЗ: избежать укуса клеща поможет длинная одежда

Чтобы снизить риск укусов клещей, следует выбирать одежду с длинными рукавами и штанами, а также избегать мест с густой растительностью. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки), выбирать одежду светлых тонов и использовать репелленты от насекомых», — заявили в организации.

В офисе отметили, что после прогулок на природе необходимо проверить себя, детей и домашних животных на наличие паразитов. Если клещи обнаружены, то от них следует немедленно избавиться.

Кроме того, в ВОЗ призвали тех, кто работает на свежем воздухе, дополнительно защищаться и обратиться к врачу за консультацией по вопросу вакцинации против клещевого энцефалита.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как действовать при укусе клеща. Главное — сохранять спокойствие и не создавать панику.

