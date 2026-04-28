Эмили Блант призналась, что боялась Мэрил Стрип на съемках «Дьявол носит Prada»

Мурад Устаров
Звезда заявила, что ее коллега не выходила из образа даже в перерывах.

Почему Эмили Блант боялась Мэрил Стрип

Актриса Эмили Блант раскрыла некоторые детали съемок фильма «Дьявол носит Prada». В интервью Энди Коэну она призналась испытывала сильный страх перед коллегой по площадке Мэрил Стрип.

По ее словам, Стрип так глубоко погрузилась в образ главного редактора модного журнала Миранды Пристли, что не выходила из него даже во время перерыва. Она добавила, что из-за этого была сильно напугана.

«Мы могли подойти и рассказать тебе смешную историю, но ты не смеялась своим невероятным смехом, который я обычно слышала», — пояснила Блант.

Сама Стрип, которая тоже приняла участие в интервью, подтвердила, что была в таком состоянии осознанно. Она подчеркнула, что хотела вжиться в роль начальника. Ради этого артистка изолировалась от партнеров в трейлере и не участвовала в весельях в гримерной.

Картина «Дьявол носит Prada» вышла в 2006 году. Помимо Стрип и Блант, в нем также снялись Стэнли Туччи и Энн Хэттэуэй. В мировом прокате работа режиссера Дэвида Фрэнкела собрала свыше 326 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лондоне состоялся предпремьерный показ второй части культового фильма.

