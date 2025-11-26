Mirror: Мужчина устроил секс-торговлю у себя дома и приводил к девушке десятки клиентов

В Северной Ирландии мужчина организовал поток «клиентов» к уязвимой девушке и брал деньги за секс с ней прямо у себя в квартире. В суде заявили, что речь может идти о 25 мужчинах, которых он приводил к ней в течение нескольких лет. Об этом сообщает Mirror.

Обвиняемый — 56-летний Томас Кросси — также подозревается в том, что на протяжении четырех лет давал девушке наркотики. Прокуратура утверждает, что он использовал ее зависимость.

Кросси отрицает обвинения в торговле людьми, организации проституции и принуждении к сексуальным действиям. Кроме того, ему вменяются незаконное лишение свободы и нападение.

Сбежала из плена

Заявительницей выступает 22-летняя девушка, страдающая от зависимости к сильным наркотическим средствам. Она рассказала полиции, что 22 октября укусила Кросси и сбежала, когда он попытался удержать ее у себя дома.

По ее словам, мужчина использовал ее с момента первой встречи в 2021 году, когда ей было 18. Он вызывал такси, чтобы привезти ее к себе, а затем давал наркотики «в обмен» на секс.

Прокурор сообщил, что в телефонных сообщениях Кросси называл ее «медсестрой», утверждая, что она вводила ему препараты. По словам жертвы, он заставлял ее надевать разные наряды и заниматься с ним сексом «два или три раз в месяц».

Если не согласишься — наркотиков не будет

Следствие утверждает, что мужчина создал эскорт-профиль от имени девушки, используя ее фотографии из соцсетей. После этого к нему домой стали приходить незнакомые мужчины, которые платили по 100-150 фунтов (около 10-15 тысяч рублей) за то, чтобы он отправлял девушку с ними в спальню.

«Если она этого не делала, он не давал ей никаких наркотиков, поэтому она притворялась, что ей весело, и делала то, что они хотели», — заявил прокурор.

Свидетельские показания подтверждаются частью сообщений, найденных в телефоне Кросси. Следователи также считают, что к нему приходили и другие женщины — в том числе темнокожая девушка, которая успела уйти до приезда полиции.

Обыск: 11 телефонов, документы женщин и нож под подушкой

При обыске квартиры сотрудники полиции нашли 11 мобильных телефонов, лаки для ногтей, банковскую карту заявительницы и медицинские документы других женщин. Под подушкой на диване лежали большой кухонный нож и молоток.

Адвокат Кросси настаивает, что девушка «страдает психическими расстройствами» и ее слова «нельзя считать надежными». Он заявил, что клиент живет скромно.

«Когда его задержали, на его счете было 17 фунтов (около 1700 рублей)», — сказал защитник.

Судья МакАлинден отклонил просьбу об освобождении под залог, сославшись на риск повторных преступлений и возможного давления на жертву.

