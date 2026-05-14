Экс-глава Белгородской области Гладков поблагодарил Путина и народ за поддержку

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента России Владимира Путина и соотечественников за поддержку. Видеообращение экс-глава региона опубликовал в Telegram-канале.

«Хотел сказать искренние слова благодарности нашему Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание, помощь и поддержку, за те решения, которые позволяли и позволяют развивать Белгородскую область», — сказал политик.

Гладков отметил, что главе государства приходится принимать решения в рамках очень непростой оперативной обстановки на фоне проведения специальной военной операции. Благодаря грамотному руководству президента приграничный регион достойно переносит тяжелые испытания.

Также Гладков обратился со словами благодарности к народу.

«Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю <…> Хотел пожелать каждому из вас божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом вашем сердце», — сказал бывший губернатор.

Политик подчеркнул, что именно поддержка жителей давала ему и его команде силы, чтобы решать возникающие в регионе проблемы. В качестве своего главного пожелания соотечественникам и соратникам Гладков назвал победу России. Он подчеркнул, что именно Белгородская область заслужила ее, как никто другой.

Ранее Вячеслав Гладков принял решение покинуть пост губернатора. Выборы нового главы Белгородской области пройдут 20 сентября 2026 года.

