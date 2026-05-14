Экс-глава Белгородской области Гладков поблагодарил Путина и народ за поддержку

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 57 0

Бывший губернатор пожелал соотечественникам счастья, любви и победы.

Фото, видео: Вергун Антон/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента России Владимира Путина и соотечественников за поддержку. Видеообращение экс-глава региона опубликовал в Telegram-канале.

«Хотел сказать искренние слова благодарности нашему Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание, помощь и поддержку, за те решения, которые позволяли и позволяют развивать Белгородскую область», — сказал политик.

Гладков отметил, что главе государства приходится принимать решения в рамках очень непростой оперативной обстановки на фоне проведения специальной военной операции. Благодаря грамотному руководству президента приграничный регион достойно переносит тяжелые испытания.

Также Гладков обратился со словами благодарности к народу.

«Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю <…> Хотел пожелать каждому из вас божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом вашем сердце», — сказал бывший губернатор.

Политик подчеркнул, что именно поддержка жителей давала ему и его команде силы, чтобы решать возникающие в регионе проблемы. В качестве своего главного пожелания соотечественникам и соратникам Гладков назвал победу России. Он подчеркнул, что именно Белгородская область заслужила ее, как никто другой.

Ранее Вячеслав Гладков принял решение покинуть пост губернатора. Выборы нового главы Белгородской области пройдут 20 сентября 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:41
Остались пустая машина и куртка: мужчина упал с Русского моста во Владивостоке
10:39
Мошенники взломали аккаунт Госуслуг россиянки и прописали в ее квартире 55 человек
10:26
Вооруженного агента Секретной службы США не впустили в Храм Неба в Пекине
10:25
Последний звонок — 2026: даты, история и традиции праздника выпускников
10:22
Песков ответил на вопрос о будущем экс-губернаторов Гладкова и Богомаза
10:03
Землетрясение произошло в Новосибирской области

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Новые суммы: средний размер социальной пенсии вырос в России
Певицу Линду отпустили после опроса в статусе свидетеля
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео