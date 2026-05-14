Пробивает защиту иммунитета: хантавирус Андес начал мутировать

Диана Кулманакова
Ученые зафиксировали тревожные изменения в структуре патогена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Штамм хантавируса Андес, обнаруженный во время недавней вспышки на судне MV Hondius, подвергся мутации и начал процесс адаптации к человеческому организму. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается изменение генетической последовательности патогена. Это позволяет ему эффективнее противостоять механизмам иммунной системы людей.

Несмотря на зафиксированные изменения, Онищенко призвал не считать ситуацию катастрофической. Он назвал это естественным биологическим процессом приспособления штаммов.

Специалист пояснил, что на сегодняшний день хантавирусы все еще характеризуются относительно низкой степенью заразности и вирулентности.

«Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — отметил эксперт.

Академик напомнил о серьезности данной угрозы, приведя в пример события 2018 года в Аргентине. Тогда вспышка Андеса продемонстрировала крайне высокий уровень смертности, достигавший 35% среди заболевших.

При этом эксперт заверил, что текущая ситуация на круизном лайнере в 2026 году не несет непосредственной опасности для населения России.

Согласно данным Роспотребнадзора, основным переносчиком хантавируса Андес является карликовый рисовый хомяк. На территории России климатические условия остаются неблагоприятными для обитания этого грызуна, что выступает естественным барьером для распространения инфекции в регионе.

