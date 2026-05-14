Трамп назвал дружбу с Си Цзиньпином большой честью

Элина Битюцкая
В Пекине президент США привез топ-бизнесменов для запуска торговых сделок.

Фото: Reuters/Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил особую близостьс ним. 

«Для меня большая честь быть вашим другом. Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо», — заявил Трамп.

Американский лидер прибыл в Пекин 14 мая к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где стартовали переговоры. В делегацию он включил ведущих бизнес-фигур планеты, чтобы активизировать торговое взаимодействие.

«С нами — величайшие бизнесмены, самые крупные и, пожалуй, лучшие в мире. С нами — потрясающие люди, и все они здесь, рядом со мной», — отметил Трамп.

Он рассказал, что пригласил 30 ключевых представителей глобального бизнеса, и все они согласились присоединиться.

«Мы обратились к 30 ведущим представителям бизнеса в мире, и абсолютно каждый из них ответил согласием», — добавил президент.

Государственный визит Трампа в Китай проходит 13–15 мая. Лидеры стран сосредоточатся на разрешении торгово-экономических споров, глобальных вызовах вроде конфликта США с Ираном, связях Пекина и Москвы. В повестке — запуск диалога по ядерному контролю и подписание контрактов с крупными китайскими фирмами.

