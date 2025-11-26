Переговоры России и Киргизии завершились в Бишкеке

Российско-киргизские переговоры завершились. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Уточнялось, что церемония подписания и обмена двусторонними документами между странами пройдет в ближайшее время.

Также позднее президент РФ Владимир Путин и киргизский глава Садыр Жапаров выступят с заявлениями для СМИ.

Российский лидер прилетел с официальным визитом в республику 25 ноября. Главы государств вместе возложили венки к мемориалу на площади Победы в Бишкеке после встречи в аэропорту.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что переговоры по главным вопросам двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах пройдут во Дворце Единства. Также известно, что Путин поучаствует в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия и Киргизия намерены углублять двустороннее сотрудничество.

