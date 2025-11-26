Совет Федерации утвердил бюджет России на ближайшие три года

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Сенаторы единогласно одобрили основные финансовые параметры страны до 2028 года включительно.

Совет Федерации утвердил бюджет России на ближайшие три года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Совет Федерации единогласно одобрил федеральный бюджет России на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей — 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно», — заявили в Совете Федерации в ходе обсуждения.

Бюджетные параметры рассчитаны с учетом прогнозируемого роста ВВП. Уровень инфляции не должен превысить 4% в год.

Также утверждены лимиты государственного долга: внутренний долг на начало 2027 года составит 37,44 триллионов рублей, 2028 года — 42,18 триллионов рублей, 2029 года — 47,41 триллионов рублей. Внешний долг планируется сократить с 66,8 миллиардов долларов в 2027 году до 62,3 миллиардов долларов к 2029 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости усиления контроля за расходами на оборонные заказы.

