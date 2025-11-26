Мишустин заявил о необходимости усиления контроля за расходами на оборонные заказы

Мишустин поручил усилить контроль за исполнением гособоронзаказа

Усилить контроль за реализацией гособоронзаказа важно в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным на рабочем заседании.

По его словам, ведомству перешла функция контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ, что означает наличие новых задач перед ним.

«Это в первую очередь контроль за целым рядом функций и проведение тщательного анализа в бюджетной сфере, мониторинг финансовых операций и государственных компаний, и корпораций, и публичных обществ, чтобы все выделяемые ресурсы ими использовались продуктивно», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не раз обозначал важность удаления внимания вопросам экономической безопасности государства.

«Президент неоднократно подчеркивал, что необходимо уделять самое серьезное внимание вопросам обеспечения экономической безопасности. Контроль необходимо усилить за реализацией гособоронзаказа. Исключить необоснованный рост его стоимости», — сказал Мишустин.

К тому же он указал на важность проработки серьезных, продуманных и эффективных методик ценообразования и контроля за ними.

Ранее, писал 5-tv.ru, правительство РФ выделило для проектов в Дальневосточного федерального округа (ДФО) пять миллиардов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.