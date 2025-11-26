В Петербурге пятиклассница зарезала мать из-за запрета играть в онлайн-игру

В Санкт-Петербурге несовершеннолетнюю девочку подозревают в убийстве собственной матери. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета России, школьница попыталась запутать следствие, придумав историю о «налетчике».

Ночью в полицию поступил звонок из квартиры на улице Ковалевской. Тринадцатилетняя заявительница рассказала диспетчеру, что в их дом якобы ворвался неизвестный, напал на ее мать, ранил ее саму и поджег кухню, после чего скрылся.

Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили тело женщины и следы пожара, однако никаких признаков присутствия постороннего человека выявлено не было — никто из соседей не слышал ни шума, ни борьбы.

В ходе проверки выяснилось, что школьница сама нанесла матери ножевые ранения в область шеи. После нападения она придумала версию с «вором» и нанесла себе порез на руку, чтобы укрепить выдуманную историю. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжает работу.

По предварительным данным, девочка много времени проводила в Roblox — виртуальной «песочнице» с миллионами игр, которые пользователи создают сами. Подозреваемая снимала ролики, посвященные Roblox. На одном из них ее персонаж танцует в виртуальной горящей квартире — позже подобный сюжет повторился в реальной жизни.

Мать старалась ограничивать увлечение дочери телефонами и играми, пытаясь не допустить зависимости. На этой почве между ними часто возникали конфликты. Утром в ходе очередной ссоры все завершилось жестоким убийством.

