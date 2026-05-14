«Это больная мозоль»: Полина Диброва рассказала о воспитании сыновей

Бывшая жена Диброва Полина требует от сыновей чистоты только в их комнате

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, как приучает к труду и самостоятельности троих сыновей. По словам многодетной мамы, она старается проводить с детьми как можно больше времени, вовлекаться в их жизнь и общаться, а не контролировать выполнение домашних обязанностей. Во-первых, потому что большей частью бытовых вопросов занимаются наемные работники, а во-вторых, потому что мальчики и так готовы ей помочь, если это необходимо.

В интервью журналистам 7Дней.ru Диброва отметила, что не всегда справляется со своими задачами, и сыновья это видят, их не приходится уговаривать разгрузить машину после поездки за продуктами, занести тяжелые пакеты, что-то подать и так далее. Ведь в доме, где живет семья, несколько этажей, и порой трудно и физически тяжело все успеть.

«Это больная мозоль. Самое главное, я говорю, обеспечьте, пожалуйста, чистоту хотя бы в своей комнате», — сказала Диброва.

Звездная мама также рассказала, что у ее мальчиков всегда есть карманные деньги — у каждого свой «поток», который призван воспитать в них финансовую грамотность. Дети, по ее словам, получают достаточно, чтобы сходить в парк и купить себе угощения. При этом Диброва контролирует расходы ребят, насколько это возможно. В остальном чрезмерной строгостью парни не обременены.

«Самое классное — когда у ребенка есть возможность похулиганить. Конечно, родитель должен контролировать абсолютно все, и даже хулиганство может быть под контролем, но пусть у детей будет детство», — заключила она.

Дибровы были вместе 16 лет, столько же лет их старшему сыну Александру, 12 лет Федору и десять Илье. В 2025 году пара распалась — Полина нашла новую любовь в лице соседа и друга семьи — предпринимателя Романа Товстика, у которого шестеро детей. На двоих девять, получается. Брошенная жена бизнесмена Елена недовольна, как он обращается со своими после расставания. Как ранее сообщал 5-tv.ru, она обвинила бывшего в жадности — все деньги он тратит теперь на новую пассию, а не на отпрысков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.