Барановская шьет выпускное платье дочери у модельера «Дьявол носит Prada 2»

Телеведущая Юлия Барановская и ее дочь Яна определились с нарядом на выпускной и выбрали бренд Ирены Сопрано, который готовил одно из платьев для фильма «Дьявол носит Prada 2». Об этом сообщила пресс-служба Барановской.

«Мы выбрали бренд Ирены Сопрано SOLANGEL. Это мои хорошие знакомые, мы дружим», — рассказала телеведущая.

Также знаменитость поделилась фотографиями, на которых она и Яна выбирают ткань для будущего платья. На фото видно, что наряд, предположительно, будет пудрово-розового цвета с роскошными полупрозрачными вставками с кружевом цвета слоновой кости. Также платье может быть расшито бисером и элементами из искусственного жемчуга и камней.

Платья этого бренда выбирают такие мировые звезды, как Джей Ло, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Орнелла Мути и многие другие.

Дочь телеведущей Яна отметила свое 18-летие 7 апреля в одном из столичных клубов, где выступали рэперы Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов).

Празднование началось с семейного ужина в ресторане в кругу близких и друзей. На дне рождения был и отец девушки — заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Аршавин.

После семейной части праздника Яна вместе с друзьями отправилась в клуб Тимати. По традиции в конце вечера именинница задула свечи на праздничном торте.

