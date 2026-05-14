Воспитатели детсада спрятали оторванный палец девочки в ее колготках

Рита Цветкова

Родителям ничего не сказали. Они обнаружили травму дома, когда раздели ребенка, и из его одежды выпал палец.

В детсаду Махачкалы девочке двух лет оторвало палец ноги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В столице Дагестана двухлетняя девочка потеряла палец ноги. Это произошло 8 мая в детском саду № 22. Воспитатели попытались скрыть травму — они отдали ребенка родителям полностью одетым, и только по возвращении домой они обнаружили травму. Оторванный палец был спрятан в колготках, он выпал, когда малышку раздевали. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, один из воспитанников детского сада прищемил девочке мизинец ноги. После этого в течение нескольких часов она оставалась без помощи, матери о происшествии никто не рассказал. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация мизинца правой стопы». Точные обстоятельства случившегося устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы судов Дагестана, задержаны и заключены под стражу до 7 июля две воспитательницы и няня. Меру пресечения избрал Советский районный суд Махачкалы. Сотрудники детсада подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и халатности. Первая статья предполагает наказание до шести лет лишения свободы, вторая — штраф и арест до трех месяцев.

Девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, восстановить палец врачам не удалось.

Махачкалинские воспитатели и няня попытались скрыть от родителей произошедшее с ребенком и избежать ответственности. Накануне «изобретательностью» отличилась еще одна работница детского сада из Благовещенска, которая хотела избежать лишних рабочих часов. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Помощница воспитателя устроила ложную тревогу — подала сигнал о минировании, чтобы пораньше уйти домой. В этом случае хотя бы никто не пострадал.

Воспитатели детсада спрятали оторванный палец девочки в ее колготках
