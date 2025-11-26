В Омске мужчина провалился в яму с кипятком и получил обширные ожоги


Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Прокуратура и следственные органы проводят проверку.

В Омске мужчина провалился в яму с кипятком

Фото: 5-tv.ru

В Омске пожилой мужчина провалился в яму с кипятком и был доставлен в реанимацию с ожогами, площадь которых превышает 60%. Об этом сообщила прокуратура Омской области.

В ведомстве указали, что пенсионер провалился в яму, наполненную горячей водой, недалеко от дома 53 на улице Малой Ивановской. В результате ожоги затронули более 60% поверхности его тела, и сейчас он находится в реанимационном отделении. Прокуратура и следственные органы проводят проверку, решая вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале сообщил, что причиной происшествия стало повреждение подземного трубопровода, который на данный момент отключен. Он отметил, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Градоначальник также рассказал, что поручил руководителю «Тепловой компании» Владимиру Дмитриеву поддерживать контакт с семьей пострадавшего. По его словам, предприятие окажет максимальное содействие в процессе лечения и реабилитации.

