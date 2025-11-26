Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 112 0

На частную территорию проникли трое человек.

Мать Бенни Бланко ограбили — подробности

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

People: Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной, скрываясь от грабителей

В американском штате Калифорния мать знаменитого продюсера Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной, когда в ее дом ворвались трое грабителей. Сандра Левин успела закрыться изнутри и вызвать службу спасения. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел вечером, когда неизвестные разбили раздвижную стеклянную дверь и проникли внутрь. В то время женщина находилась дома одна. Услышав шум, она поднялась наверх, заперлась в ванной и позвонила в полицию.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, злоумышленники уже скрылись. Как сообщают местные СМИ, мужчины были в темной одежде и масках. Несколько комнат в доме были ограблены. Однако о том, что конкретно было похищено, информации нет.

Хотя имя владелицы дома официально не называлось, соседи и записи о собственности подтвердили, что речь идет о матери Бенни Бланко.

Бланко неоднократно рассказывал о теплых отношениях с матерью. В интервью он называл ее своим лучшим другом: они регулярно проводят время вместе и поддерживают тесную связь. Левин также положительно относится к браку сына с певицей Селеной Гомес, на которой он женился этой осенью.

Полиция продолжает поиск подозреваемых.

