Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Иск подан департаментом городского имущества столицы к 31 человеку, в том числе к комику.

У Тимура Батрутдинова хотят изъять московскую недвижимость

Департамент имущества Москвы обратился в суд с требованием изъять недвижимость артиста Тимура Батрутдинова, поскольку она расположена на территории комплексного развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда столицы, куда поступил иск.

В суде пояснили, что Департамент городского имущества Москвы подал заявление сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и Батрутдинов. По данным пресс-службы, ведомство просит изъять принадлежащие им объекты недвижимости для государственных нужд, поскольку они находятся в зоне, по которой принято решение о комплексном развитии.

Подготовительное заседание назначено на 18 декабря 2025 года. Тимур Батрутдинов — российский актер кино и телевидения, ведущий, а также бывший игрок команды КВН.

Программа комплексного развития территорий направлена на обновление различных зон города и создание более комфортных условий для жителей. Она включает преобразование жилых и нежилых кварталов, их модернизацию и благоустройство. В рамках КРТ возможно переселение граждан, снос старых строений или их реконструкция.

