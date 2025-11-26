Технологии будущего в настоящем: что обсуждают молодые ученые на конгрессе в «Сириусе»

Прибор, который может заметить дроны даже на низкой высоте, изобрел российский семиклассник. Он стал самым юным среди тысяч участников Конгресса молодых ученых, который сейчас проходит в «Сириусе». Корреспондент «Известий» Ярослав Богат увидел, как-то, что когда-то казалось научной фантастикой, становится сейчас реальностью.

Молодые умы скопились под деревом. Это не отсылка к истории с Ньютоном. Гениев и их изобретений вокруг и так хватает.

Здесь, конечно, бесполезно ждать, что вновь чью-то светлую голову озарит падающее яблоко. Плоды здесь искусственные, а собирает их робот.

«Количество сборщиков очень ограничено, и очень часто гибнет урожай. Этот робот призван для того, чтобы дополнить людей и помочь в сборе урожая», — рассказал технический директор научно-исследовательской компании Евгений Тахтилов.

Урожай научных открытий пожинают на площадке V Конгресса молодых ученых. Почти восемь тысяч участников со всей России, а еще делегаты из 63 стран. Средний возраст исследователей — 33 года, то есть те, кто двигают науку здесь и сейчас. Например, на этом стенде презентуют плазменный двигатель для спутников, который умещается в ладони. Пять таких уже успешно работают на орбите.

«Это первое и пока единственное отечественное решение в области плазменных двигателей для спутников-кубсатов, которые готовы к серийному производству», — отметил директор Центра космических исследований и технологий в ядерном университете МИФИ Евгений Степин.

Здесь представлено оборудование, без которого невозможна работа любой лаборатории. Наша продукция вытеснила с отечественного рынка зарубежных конкурентов, потому что дешевле и ничем не уступает в качестве.

«Смысл покупать, если это то же самое, но это наша цена, другой сервис. Здесь сервис по иностранной продукции вам никто не предложит. А еще самый главный момент — мы слышим покупателей, собираем обратную связь. Нефтяникам одно, биологам другое, химикам третье, материаловедам — четвертое», — рассказал ведущий продакт-менеджер производственной компании Игорь Блоков.

Юбилейный, пятый конгресс молодых ученых проходит на экваторе Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом. Это главная площадка для диалога между исследователями, бизнесом и, конечно же, государством. Перспективные идеи замечают и воплощают большие компании. И, конечно же, главное — в стране укрепляется технологический суверенитет.

«С этой камеры мы получили те результаты, которые никто в мире раньше не получал. Потому что не хватало чувствительности к свету. Это у нас грандиозная разработка. Это прибор, который позволяет изучить качество мРНК-вакцин. И вообще любых нанопрепаратов», — показал участник Конгресса молодых ученых Максим Никитин.

То, что совсем недавно казалось фантастикой, теперь можно увидеть воочию. Вот 3D-принтер печатает барабанную перепонку. Уже порядка 30 успешных операций с применением этой технологии.

«Аналогов на сегодняшний день получения таких мембран, в принципе, не существует. То есть это первичное такое изделие. Причем оно имеет необходимую барьерную проницаемость, что фактически достаточно точно имитирует непосредственно ушную барабанную перепонку самого человека», — рассказала инженер научного проекта Центра регенеративной медицины и тканевой инженерии университета МИСИС Василина Захарова.

Медицина будущего превращается в медицину настоящего. Генные и клеточные инновации прямо сейчас в стадии технологического скачка.

«Генетические технологии нынче развиваются стремительно, большими шагами и являются технологиями не завтрашнего, а, по сути, сегодняшнего дня уже. Они особенно находят применение в диагностике, в лечении и терапии моногенных наследственных заболеваний. Хотя размышления о том, можно ли применять эти технологии с хроническими, социально важными, многофакторными заболеваниями, тоже, конечно, ведутся, такие как диабет второго типа, ожирение, то есть это ненаследственная форма ожирения. По моему мнению, конечно, волшебную таблетку искать все-таки не стоит, или волшебную технологию не стоит искать. Стоит для начала, наверное, обращаться к себе и своему образу жизни, но это другая дискуссия», — отметила кандидат медицинских наук, заместитель директора МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.

Восстановление утраченных или поврежденных клеток, тканей или органов — уже реальность. Заместитель директора по науке медицинского научно-исследовательского института МГУ Мария Воронцова объясняет: исследования о расшифровке генома, например, которые раньше стоили миллиарды, сейчас можно провести за десятки тысяч рублей, и в дальнейшем они будут дешеветь. Но, конечно же, не стоит забывать об этических аспектах, особенно когда речь идет о редактировании генома.

«Чем еще привлекательны эти технологии? Недавно, буквально вчера, когда я садилась в самолет, мне прислали видео из Штатов. Реклама ЭКО, не буду говорить подробно. В итоге слоган звучит так, если перевести на русский язык: „Родите своего лучшего ребенка“. То есть, вы понимаете, рост — это столько-то процентов наследственности, интеллект — столько-то процентов наследственности. И вот мы, как компания, предоставим возможность родить вам лучшего своего ребенка. Попахивает так спорными вопросами», — отметила Мария Воронцова.

На злободневные вызовы и спорные вопросы молодые ученые будут отвечать еще несколько дней. Вот только собрать весь урожай научных открытий в рамках одного конгресса все-таки не удастся. Говорят, слишком плодородным выдался для науки прошедший год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.