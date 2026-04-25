Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Анастасия Антоненко
Травмы различной степени получили 19 человек.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

В ДТП в Ленинградской области с участием пассажирского автобуса пострадали двое детей: девочка четырех лет и мальчик двенадцати лет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Общее число пострадавших в результате ДТП составило 19 человек. В Гатчинской больнице находятся 14 потерпевших, в Ломоносовской ЦРБ — четыре человека, в Волосово — один человек.

По словам источника, трое пострадавших находятся в шоковой реанимации, состояние других оценивается как тяжелая, средняя и легкая степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Ленобласти. Об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС РФ по региону. Инцидент произошел в Гатчинском округе на 41-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо». В результате ДТП погиб один человек, 11 пострадали. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

На прошлой неделе, 18 апреля в Забайкальском крае произошла авария на трассе Чита — Забайкальск. В результате ДТП погибли двое человек, еще 14 пострадали. Часть из них находились в тяжелом состоянии, другие получили травмы средней степени тяжести.

После аварии следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

До этого, 17 апреля, в Ярославле при столкновении легковушки и автобуса пострадали 11 человек. Среди них — оба водителя. Погибших не было обнаружено.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
