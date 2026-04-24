Собянин рассказал о планах развития Алексеевского района Москвы

Дарья Бруданова Журналист

Скоро для жителей откроют станцию высокоскоростной магистрали.

В Алексеевском районе Москвы ввели в эксплуатацию новый дом

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин: еще один дом по реновации сдан в Алексеевском районе

Новый жилой комплекс, построенный по программе реновация в Алексеевском районе, сдан в эксплуатацию. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Жителям шести расселяемых домов переезжать далеко не придется — до новых комфортных квартир на Ярославской улице, 2 всего восемь–десять минут пешком», — уточнил градоначальник.

Сергей Собянин также рассказал об одном из главных преимуществ новостройки: она находится между двумя крупнейшими и популярными зонами отдыха в Москве — ВДНХ и парком «Сокольники».

Кроме этого, мэр российской столицы отметил: за последние годы жизнь в Алексеевском районе изменилась в лучшую сторону. Там, например, построили новый спортивный комплекс «Стальной», пешеходный мост через Яузу, а также обновили детскую и взрослую поликлиники.

В ближайшее время в этом районе, как уточнил Собянин, планируют возвести станцию высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. За счет этого поездки в Северную столицу станут намного комфортнее.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве построят школу будущего. Она появится в центре города — в Мещанском районе. Новое пятиэтажное здание площадью будет вмещать 1,1 тысячи учеников.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
