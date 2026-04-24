Паспорт не нужен: заселиться в гостиницы теперь можно через мессенджер МАКС

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Достаточно только предъявить QR-код из приложения.

Как быстро заселиться в отель через МАКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Заселиться в российские гостиницы теперь можно по цифровому ID в МАКСЕ

Пользователям национального мессенджера МАКС при заселении в российские гостиницы больше не нужно предъявлять бумажный паспорт, достаточно только предъявить «Цифровой ID». Об этом сообщило Минцифры в своем официальном канале в мессенджере.

«Больше не нужно заполнять бумажную анкету при заселении в отель и показывать бумажный паспорт. Вместо этого гость может предъявить Цифровой ID. Сотрудник считает QR-код, подтвердит личность и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически», — говорится в сообщении ведомства.

Воспользоваться услугой могут совершеннолетние россияне. Проект уже запущен в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана. В течение года планируется подключить к системе несколько тысяч гостиниц по всей стране.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть свой профиль в мессенджере, перейти в раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и предъявить появившийся штрихкод сотруднику на ресепшене.

Ранее 5-tv.ru писал, что мессенджер МАКС расширил функции групповых звонков. Теперь можно настроить подключение собеседников с помощью «Зала ожидания», также появилась кнопка «Поднять руку» для привлечения внимания.

Последние новости

0:20
Министр обороны Мали погиб при атаке террористов
23:52
Эстонский патрульный катер из-за поломки оказался в водах России
23:34
В Подмосковье выпал снег
23:18
Ефим Шифрин впервые рассказал, почему покинул «Аншлаг»
23:06
Умер каскадер и актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев
22:56
Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова

Сейчас читают

Секс был изобретен доисторическими рыбами в Шотландии задолго до появления людей
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Символ разрыва: когда пора снимать обручальное кольцо

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео