Экзамен будет принимать робот? Сможет ли ИИ заменить учителя

Светлана Стофорандова Журналист 34 0

В российскую систему образования все активнее внедряют нейросети, однако педагоги уверены, что и для них останется работа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Академик Ямбург: ИИ не сможет развить эмоциональный интеллект у школьников

В администрации президента России предположили, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) сможет принимать устные экзамены. Однако заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что нейросеть никогда не заменит настоящего педагога.

«ИИ — сегодняшний плюс, нельзя отрицать. Однако не нужно преувеличивать его возможности. Нейросети никогда не заменят живого квалифицированного учителя», — заявил эксперт.

Главная задача современной школы, по мнению Ямбурга, — это развитие эмоционального интеллекта. Школа должна выпускать не только умелых, но и порядочных людей.

«Важно воспитывать толерантность, умение чувствовать чужую боль, как свою собственную. Человеческая жизнь предполагает и горе, и беду. Развитие эмоционального интеллекта — задача номер один сегодня», — объяснил он.

Однако нейросети позволят облегчить рутинную работу педагогов, в частности, проверку школьных тетрадей, оставляя им время на воспитание личности ученика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ИИ негативно влияет на развитие когнитивных навыков у учеников. Дети, использующие нейросети, перестают грамотно писать и глубоко погружаться в суть предметов.

