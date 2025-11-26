Цветок персика и аромат утра: в Швейцарии стали называть детей японскими именами

В Швейцарии стали называть детей японскими именами

В Швейцарии зародилась мода давать детям японские имена — короткие, преимущественно двусложные и легко запоминающиеся. При этом такие имена несут определенные значения: от природных образов до характеристик личности. Это, как отмечает журнал Blick, привлекает родителей.

Издание подчеркивает, что японские имена обычно звучат особенно нежно и мелодично. Они гармонично вписываются в швейцарскую речь, а небольшие отклонения в произношении не считаются критичными.

«На первый взгляд японские имена могут показаться сложными, но все же не следует оставлять их без внимания, потому что из Страны восходящего солнца приходят особенно чуткие, мелодичные имена, и многие из них удивительно хорошо вписываются в нашу повседневную жизнь», — говорится в публикации.

В Швейцарии девочек все чаще называют Кайя (летняя ночь), Кичи (счастливица), Кимико (единственная в своем роде), Мина (моя единственная и неповторимая), Мию (прекрасное перо), Момо (цветок персика), Нами (волна), Рика (цветок груши), Рури (изумруд), Таки (водопад), Юна (лунный свет).

Мальчикам же дают имена, популярные в Японии: Акио (светящийся мальчик или мужчина), Аска (аромат утра), Кензо (умный или скромный), Мико (сияющее или прекрасное дитя), Минато (гавань), Мио (очаровательный), Наоки (чистосердечный), Нио (мирный), Сора (небо), Таро (первенец), Юма (тот, кто танцует в мечтах), Йори (надежный), Юрий (лилия).

«Японские имена могут иметь разное значение в зависимости от используемых иероглифов. Приведенные выше объяснения соответствуют распространенным вариантам, но часто существует несколько толкований. Так что внимательно изучите, прежде чем выбирать японское имя», — предупреждают специалисты.

